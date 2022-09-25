Мишустин назначил нового гендиректора Эрмитажа

Директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский освобождён от занимаемой должности соответствующим распоряжением руководителя правительства РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж" на срок три года, освободив его от занимаемой должности", — указывается в распоряжении Мишустина.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года: тогда он занимал должность директора музея по научной работе. Летом следующего года он стал директором учреждения культуры.