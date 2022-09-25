Беглов вручил блокадной учительнице орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Петербургский градоначальник Александр Беглов навестил блокадную учительницу Надежду Строгонову, которая в эту субботу отмечает 102 день рождения, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно поручению главы государства Строгоновой передали орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Во время блокады Ленинграда женщина трудилась учительницей и воспитательницей в одном из детских домов города.

"По её инициативе на доме по 6-й Советской улице установлена мемориальная доска. В годы войны на этом месте была школа, на которую упала бомба. Тогда погибли пять учителей", - рассказали в Смольном.

Также по предложению Строгоновой в Соляном переулке установили памятник блокадному учителю.