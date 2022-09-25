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Новости 14:40

Беглов вручил блокадной учительнице орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

фото ЗакС политика Беглов вручил блокадной учительнице орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Петербургский градоначальник Александр Беглов навестил блокадную учительницу Надежду Строгонову, которая в эту субботу отмечает 102 день рождения, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно поручению главы государства Строгоновой передали орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Во время блокады Ленинграда женщина трудилась учительницей и воспитательницей в одном из детских домов города.

"По её инициативе на доме по 6-й Советской улице установлена мемориальная доска. В годы войны на этом месте была школа, на которую упала бомба. Тогда погибли пять учителей", - рассказали в Смольном.

Также по предложению Строгоновой в Соляном переулке установили памятник блокадному учителю.


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