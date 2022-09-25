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Новости 17:01

СК возбудил уголовное дело по факту крушения лодки с туристами из Петербурга на Онежском озере

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело по факту крушения лодки с туристами из Петербурга на Онежском озере

Управление Следственного комитета Карелии в Кондопоге отчиталось о возбуждении уголовного дела из-за кораблекрушения на Онежском озере, в котором пострадали шестеро петербуржцев, информирует пресс-служба СК.

В свою очередь в региональной прокуратуре заявили, что организовали проверку из-за опрокидывания моторной лодки "Вымпел 5400 МС" у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера.

По предварительно установленным данным, инцидент произошёл 24 сентября. Управлял лодкой житель Карелии. На борту находились шестеро жителей Северной столицы, в том числе малолетний ребёнок. Владелец судна смог выжить и попал в больницу с переохлаждением, ещё двое сами смогли доплыть до берега, поиск остальных продолжается.


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