СК возбудил уголовное дело по факту крушения лодки с туристами из Петербурга на Онежском озере

Управление Следственного комитета Карелии в Кондопоге отчиталось о возбуждении уголовного дела из-за кораблекрушения на Онежском озере, в котором пострадали шестеро петербуржцев, информирует пресс-служба СК.

В свою очередь в региональной прокуратуре заявили, что организовали проверку из-за опрокидывания моторной лодки "Вымпел 5400 МС" у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера.

По предварительно установленным данным, инцидент произошёл 24 сентября. Управлял лодкой житель Карелии. На борту находились шестеро жителей Северной столицы, в том числе малолетний ребёнок. Владелец судна смог выжить и попал в больницу с переохлаждением, ещё двое сами смогли доплыть до берега, поиск остальных продолжается.