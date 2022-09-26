Петербург попал в топ-10 регионов по уровню зарплат

Северная столица попала в топ-10 российских регионов по уровню заработных плат, сообщает РИА "Новости". Петербург оказался на 8 месте.

Согласно приведённым данным, средняя ежемесячная зарплата, получаемая горожанами, составляет почти 85 тысяч рублей. На эту сумму можно приобрести свыше четырёх фиксированных потребительских наборов.

Лидерство в рейтинге занимает Новый Уренгой, где среднемесячная чистая зарплата в I полугодии текущего года составила 130 тысяч рублей: на неё можно купить свыше пяти фиксированных потребительских наборов.

На втором и третьем месте расположились Салехард и Южно-Сахалинск, в которых уровень получаемого жалованья почти не уступает Новому Уренгою.