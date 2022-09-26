В ижевской школе произошла стрельба, есть раненые

В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба, экстренные службы помогают эвакуировать детей и педагогов, передаёт местное издание Udm-Info, а также Telegram-каналы Baza и 112 без указания источников информации.

По сведениям 112, ранения могли получить пять человек — дети и охранник, который, по предварительным данным, скончался. Стрельбу по учащимся мог открыть некий мужчина, которого пока ищут.

РБК пишет, что направил обращения с просьбой прокомментировать ситуацию в МВД по Удмуртии, СУ СКР по Удмуртии, министерство образования и науки республики. В пресс-службе Минздрава Удмуртии журналистов попросили обратиться за комментарием в региональное правительство.

Ситуацию прокомментировал губернатор Удмуртии Бречалов.

"По ситуации в школе № 88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия", - отчитался региональный глава в своём Telegram-канале.

МВД по Удмуртии также подтвердило факт стрельбы в учебном заведении.

"В полицию сегодня поступило сообщение о стрельбе в 88-й школе Ижевска, сотрудники выехали на место, принимаются меры к задержанию подозреваемого, информация о пострадавших уточняется", — приводит заявление силового ведомства РИА "Новости".