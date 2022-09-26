В Петербурге задержали 20-летнего студента, подозреваемого в поджоге здания с табличкой "Военкомат"

Петербургские правоохранители задержали студента первого курса по делу о поджоге здания в Ломоносове, рядом с которым находится военкомат, передаёт "Фонтанка".

На здании, на котором висела вывеска "Военкомат", самого комиссариата не было, он располагается в соседнем доме. В результате инцидента выгорело нежилое помещение.

Как полагает следствие, молодой человек изготовил горючую смесь дома. Якобы он преследовал цель сжечь военкомат, но ошибся из-за неправильно висевшей вывески.

Во время обыска у молодого человека изъяли химические реагенты, негативы фотографий с места происшествия, а также некую литературу.

Силовики возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ).