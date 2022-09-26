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Новости 12:01

Беглов отправился в Ашхабад на День независимости Туркменистана

фото ЗакС политика Беглов отправился в Ашхабад на День независимости Туркменистана

Губернатор Александр Беглов возглавил официальную делегацию правительства Петербурга, прибывшую 26 сентября в Ашхабад. 

Делегаты посетят празднование Дня независимости Туркменистана. Помимо участия в торжествах, Беглов планирует встретиться с президентом с президентом Сердаром Бердымухамедовым. 

"На встрече запланировано обсуждение вопросов делового и гуманитарного сотрудничества, участия петербургских компаний в реализации проектов в Туркменистане", - сообщили в пресс-службе Смольного. 

Кроме того, губернатор Петербурга проведет переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и послом Российской Федерации Александром Блохиным. Беглов также намерен посетить строительные объекты, которые возводит петербургская компания "Возрождение", и передать спортивный инвентарь школе имени А.С.Пушкина. 

Беглов приезжает на День независимости Туркменистана второй год подряд. Его визит в сентябре 2021 года запомнился тем, что туркменская сторона попросила проконсультировать ее по вопросу строительства метро и выставила перевернутый российский триколор во время одной из официальных встреч.

Фото: gov.spb.ru


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