Беглов отправился в Ашхабад на День независимости Туркменистана

Губернатор Александр Беглов возглавил официальную делегацию правительства Петербурга, прибывшую 26 сентября в Ашхабад.

Делегаты посетят празднование Дня независимости Туркменистана. Помимо участия в торжествах, Беглов планирует встретиться с президентом с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

"На встрече запланировано обсуждение вопросов делового и гуманитарного сотрудничества, участия петербургских компаний в реализации проектов в Туркменистане", - сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, губернатор Петербурга проведет переговоры с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и послом Российской Федерации Александром Блохиным. Беглов также намерен посетить строительные объекты, которые возводит петербургская компания "Возрождение", и передать спортивный инвентарь школе имени А.С.Пушкина.

Беглов приезжает на День независимости Туркменистана второй год подряд. Его визит в сентябре 2021 года запомнился тем, что туркменская сторона попросила проконсультировать ее по вопросу строительства метро и выставила перевернутый российский триколор во время одной из официальных встреч.

Фото: gov.spb.ru