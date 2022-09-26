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Новости 13:14

СКР установил личность стрелка, напавшего на ижевскую школу

фото ЗакС политика СКР установил личность стрелка, напавшего на ижевскую школу

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, напавшего с оружием на школу № 88 в Ижевске, информирует пресс-служба СКР.

Стрелком оказался Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник обозначенного учебного заведения.

Сейчас правоохранители обыскивают место жительства Казанцева, изучают его личность, окружение и приверженность каким-либо идеологиям. 

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил трёхдневный траур по погибшим. В СК сообщали о 13 жертвах стрельбы, семь из которых - дети. Ранены 14 детей и 7 взрослых.


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