СКР установил личность стрелка, напавшего на ижевскую школу

Следственный комитет РФ установил личность мужчины, напавшего с оружием на школу № 88 в Ижевске, информирует пресс-служба СКР.

Стрелком оказался Артем Казанцев, 1988 года рождения, выпускник обозначенного учебного заведения.

Сейчас правоохранители обыскивают место жительства Казанцева, изучают его личность, окружение и приверженность каким-либо идеологиям.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил трёхдневный траур по погибшим. В СК сообщали о 13 жертвах стрельбы, семь из которых - дети. Ранены 14 детей и 7 взрослых.