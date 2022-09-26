Следком сообщил о 15 погибших при стрельбе в ижевской школе

Количество жертв массового убийства в школе № 88 города Ижевска достигло 15 человек, сообщил днем 26 сентября Следственный комитет. Из числа погибших 11 оказались детьми.

"На настоящий момент следователями СК России установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибли, в том числе 11 детей и 4 взрослых", — рассказали в Следкоме.

Ранения получили 24 человека, в том числе 22 ребенка и двое взрослых.

Массовая стрельба в ижевской школе произошла в понедельник днем. Как сообщили в СК, нападавшим оказался выпускник школы Артем Казанцев, 1988 года рождения, он покончил с собой. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил трехдневный траур в связи с трагедией.