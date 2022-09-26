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Новости 18:15

Комблаг сообщил о старте осенних работ в Петербурге

фото ЗакС политика Комблаг сообщил о старте осенних работ в Петербурге

Сотрудники коммунальных служб приступили к осенним работам в садах и парках Петербурга, известил 26 сентября комитет по благоустройству. В ведомстве отдельно высказались в пользу уборки листьев с газонов.

Как указали в комблаге, ненастная погода не повлекла снижение посещаемости зеленых зон Петербурга. "Люди пользуются возможностью впитать все краски осени, сфотографироваться с охапкой листьев, — констатировали чиновники. — При этом горожане нередко высказываются в пользу того, чтобы оставлять листья на газонах".

Подобная точка зрения оказалась не близка комблагу. "Специалисты против: при перегнивании образуется подстилка, которая губит травяной покров", — указали в комитете. Необходимостью борьбы с подстилкой в комитете объяснили увеличение количества коммунальной техники в зеленых зонах к октябрю.

Всего в понедельник на работу в зеленых зонах города вышли 287 единиц техники и 943 садовника, указали в комблаге. Очисткой городских улиц и магистралей занимаются 440 машин и 892 дворника.

Фото: gov.spb.ru


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