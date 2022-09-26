Прокуратура оштрафовала главу МО "Урицк" на 20 тысяч рублей

Главу местной администрации МО "Урицк" Анну Ромашкину оштрафовали на 20 тысяч рублей после проверки прокуратуры Красносельского района. Ведомство выяснило, что администрация заключила контракт СПб ГУП "АТС Смольного" в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств.

"Установлено, что 10.12.2020 между главой администрации и СПб ГУП "АТС Смольного" заключен контракт на оказание услуг связи в 2021 году. При этом, бюджет на 2021 год принят МС ВМО МО Урицк на основании решения от 11.12.2020, а бюджетная роспись администрацией утверждена распоряжением от 14.12.2020", - говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении главы МА Ромашкиной составили протокол по статье о нарушении порядка принятия бюджетных обязательств ( ст. 15.15.10 КоАП).

Константин Леньков