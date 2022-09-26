ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:21

Прокуратура потребовала привести в порядок дом Борисовой на Васильевском острове

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала привести в порядок дом Борисовой на Васильевском острове

Прокуратура Василеостровского района провела проверку состояния дома Борисовой, признанного выявленным объектом культурного наследия, следует из сообщения ведомства от 26 сентября. В ходе ревизии было зафиксировано ненадлежащее содержание здания на 3-й линии Васильевского острова.

Серди прочего, проверка прокуратуры выявила трещины на фасаде дома, повреждение карниза и фрагментарную окраску цокольного этажа разными цветами. Кроме того, собственник нежилого помещения в здании увеличил оконные проемы на уровне цоколя со стороны Среднего проспекта В. О. до размера дверных. "Данные работы выполнены собственником нежилого помещения дома в отсутствии соответствующего разрешения уполномоченных органов", — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений главе управляющей компании, а также собственнику нежилого помещения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама