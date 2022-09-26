Прокуратура потребовала привести в порядок дом Борисовой на Васильевском острове

Прокуратура Василеостровского района провела проверку состояния дома Борисовой, признанного выявленным объектом культурного наследия, следует из сообщения ведомства от 26 сентября. В ходе ревизии было зафиксировано ненадлежащее содержание здания на 3-й линии Васильевского острова.

Серди прочего, проверка прокуратуры выявила трещины на фасаде дома, повреждение карниза и фрагментарную окраску цокольного этажа разными цветами. Кроме того, собственник нежилого помещения в здании увеличил оконные проемы на уровне цоколя со стороны Среднего проспекта В. О. до размера дверных. "Данные работы выполнены собственником нежилого помещения дома в отсутствии соответствующего разрешения уполномоченных органов", — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений главе управляющей компании, а также собственнику нежилого помещения.