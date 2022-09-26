Заболеваемость ковидом в Ленобласти снизилась за неделю

Уровень заболеваемости коронавирусом сократился в Ленобласти более чем на 15% за прошедшую неделю, передает 26 сентября "Интерфакс" со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Ольгу Историк.

По словам санитарного врача, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Ленобласти снизилась. "Ковид ослабел, число заболевших на прошедшей неделе снизилось по отношению к предыдущей более чем на 15%. Надо сказать, что мы такого процента снижения уже давно не видели", — отметила она. При этом, по словам Историк, снижение заболеваемости фиксируется на фоне увеличения охвата жителей тестированием на ковид.

Также Историк заявила, что в регионе не зарегистрировано ни одного больного гриппом. При этом вакцинация от заболевания в области нарастает. "Если на прошлой неделе это было менее чем 10% населения, то на этой неделе это [уровень вакцинации от гриппа] около 18%", — сообщила она.

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