Сноуден стал гражданином России

Президент Владимир Путин дал российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сноуден прославился в 2013 году после того как передал британской и американской прессе секретную информацию о слежке спецслужб США за гражданами в интернете. После этого скрылся сначала в Гонконге, а потом в России, где ему выдали вид на жительство.

На родине Сноудена заочно обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. Заявление на российское гражданство американец подал в 2020 году.