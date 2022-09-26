Скейт-парк во Фрунзенском районе получит освещение

Специалисты "Ленсвета" приступили к монтажу осветительного оборудования на территории скейт-парка во Фрунзенском районе, сообщили 26 сентября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Речь идет о площадке под Дунайским путепроводом близ Волковского канала.

Всего для освещения скейт-парка установят семь опор с 20 светодиодными прожекторами, кабель проложат в земле. Как ожидается, саму площадку оснастят оборудованием для катания на скейтах, роликах и самокатах.

"Всю территорию объединит сеть прогулочных дорожек со специальной разметкой для эффекта динамики пространства. Территорию дополнят велопарковкой и уличной мебелью", — указали в комитете по энергетике.

Фото: gov.spb.ru