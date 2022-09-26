ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:01

Лепс, Лещенко и Shaman могут спеть для петербургских силовиков за 20 млн рублей

фото ЗакС политика Лепс, Лещенко и Shaman могут спеть для петербургских силовиков за 20 млн рублей

Смольный организует для петербургских полицейских концерт в Ледовом дворце, который может обойтись бюджету Петербурга в 20 млн рублей. На нем ждут Григория Лепса, Льва Лещенко, Александра Маршала и набирающего популярность Ярослава Дронова, больше известного как Shaman. Торжество приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел.

Соответствующую закупку разместил комитет по вопросам законности и правопорядка. Согласно аукционной документации, цель мероприятия — укрепить авторитет и популяризировать службу в рядах МВД. Также с помощью него хотят укрепить дисциплину, воспитать боевой дух и ответственность у молодых сотрудников.

В программе запланировано выступление не менее шести музыкальных исполнителей, однако в перечне заказчика привели девять имен. Среди них Григорий Лепс, Лев Лещенко, Василий Герелло, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Ярослав Дронов, Оксана Фёдорова, Маргарита Лисовина и Наталья Качура, а также Марина Девятова.

Прием заявок от исполнителей продлится до 7 октября. В России День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. 

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама