Лепс, Лещенко и Shaman могут спеть для петербургских силовиков за 20 млн рублей

Смольный организует для петербургских полицейских концерт в Ледовом дворце, который может обойтись бюджету Петербурга в 20 млн рублей. На нем ждут Григория Лепса, Льва Лещенко, Александра Маршала и набирающего популярность Ярослава Дронова, больше известного как Shaman. Торжество приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел.

Соответствующую закупку разместил комитет по вопросам законности и правопорядка. Согласно аукционной документации, цель мероприятия — укрепить авторитет и популяризировать службу в рядах МВД. Также с помощью него хотят укрепить дисциплину, воспитать боевой дух и ответственность у молодых сотрудников.

В программе запланировано выступление не менее шести музыкальных исполнителей, однако в перечне заказчика привели девять имен. Среди них Григорий Лепс, Лев Лещенко, Василий Герелло, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Ярослав Дронов, Оксана Фёдорова, Маргарита Лисовина и Наталья Качура, а также Марина Девятова.

Прием заявок от исполнителей продлится до 7 октября. В России День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября.

Константин Леньков