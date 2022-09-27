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Новости 10:43

В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде

фото ЗакС политика В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде

В России может появиться новый федеральный округ в случае вхождения в страну ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, заявил РИА "Новости" сенатор от Крыма Сергей Цеков 27 сентября. По его мнению, республика Крым также может присоединиться к новым территориям в составе нового округа.

"Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, — мне кажется, варианты разные", — заявил информагентству Цеков. Он указал на возможность двух вариантов создания округа — соответственно, с Крымом и без него.

Сегодня же "Ведомости" рассказали со ссылкой на свои источники о том, что возглавить новый округ может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Близкий к администрации президента собеседник издания заявил, что решение по кандидатуре Рогозина будет принято в ближайшее время и что оно с большой долей вероятности будет положительным.

Рогозин оставил пост в "Роскосмосе" в середине июля, новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов.


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