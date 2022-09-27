За сутки в стране удвоилось количество госпитализаций с COVID-19

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось за сутки в масштабах России более, чем в два раза, следует из данных федерального оперштаба от 27 сентября. Если накануне в "красные зоны" стационаров поступили 1 526 больных, то сегодня сообщается о 3 652 госпитализированных.

В Петербурге статистика госпитализаций также демонстрирует рост, хотя и не столь заметный. Во вторник оперштаб отчитался о 207 доставленных на лечение в стационары, накануне же сообщалось о 126 таких пациентах.

Всего по стране зафиксировано 36 605 новых случаев заболевания при 59 547 выздоровлениях и 101 смерти, связанной с ковидом. В Петербурге заразился 2 081 человек, а выздоровели 3 190 пациентов. За сутки в городе зафиксировано 19 смертей, что соответствует одной пятой от всех, зарегистрированных в стране.