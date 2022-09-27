В Кремле не стали исключать возможность диверсии на "Северном потоке"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 27 сентября, что нельзя исключать ни один вариант причин ЧП на "Северном потоке" до появления результатов исследования. Слова прозвучали в ответ на вопрос журналистов о возможности диверсии на газопроводе.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", — цитирует заявление Пескова РИА "Новости".

В понедельник стало известно о падении давления на одной из ниток "Северного потока — 2", а затем — и о падении давления в обеих нитках "Северного потока — 1". Во вторник в Nord Stream AG — операторе "Северного потока — 1" назвали "беспрецедентным" разрушение трех ниток газопровода. "Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", — цитирует заявление компании "Интерфакс".