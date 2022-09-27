Депутат Затулин предложил ввести смертную казнь для скулшутеров

Единоросс Константин Затулин на заседании Госдумы 27 сентября высказался за то, чтобы карать смертной казнью организаторов террористических актов в школах, детсадах, больницах, средних и высших учебных заведениях.

- Вчерашнее чудовищное убийство в школе Ижевска заставляет вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания, - заявил депутат.

Затулин предложил профильным комитетам, совету и спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести "неотложные консультации" по этому вопросу с президентом, премьер-министром, судебными и правоохранительными органами.

- Готовьте протокольное поручение. Оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента. Все должно быть обсуждено, проанализировано, - ответил Володин.

Накануне в школе № 88 города Ижевска открыли стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 детей. Стрелявший покончил с собой. Им был 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. По сообщению Следственного комитета, на его одежде присутствовала нацистская символика. СК начал проверку на причастность преступника к нацистской идеологии.