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Новости 13:11

Депутат Затулин предложил ввести смертную казнь для скулшутеров

фото ЗакС политика Депутат Затулин предложил ввести смертную казнь для скулшутеров

Единоросс Константин Затулин на заседании Госдумы 27 сентября высказался за то, чтобы карать смертной казнью организаторов террористических актов в школах, детсадах, больницах, средних и высших учебных заведениях. 

- Вчерашнее чудовищное убийство в школе Ижевска заставляет вернуться к вопросу о восстановлении высшей меры наказания, - заявил депутат.

Затулин предложил профильным комитетам, совету и спикеру Госдумы Вячеславу Володину провести "неотложные консультации" по этому вопросу с президентом, премьер-министром, судебными и правоохранительными органами.

- Готовьте протокольное поручение. Оно будет рассмотрено в соответствии с нормами регламента. Все должно быть обсуждено, проанализировано, - ответил Володин.

Накануне в школе № 88 города Ижевска открыли стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 детей. Стрелявший покончил с собой. Им был 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. По сообщению Следственного комитета, на его одежде присутствовала нацистская символика. СК начал проверку на причастность преступника к нацистской идеологии.


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