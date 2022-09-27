Патриарх Кирилл призвал верующих к "духовной мобилизации"

Патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя обратился к православным с призывом об укреплении в вере и о "духовной мобилизации" всех сил, сообщило 27 сентября ТАСС. По мнению предстоятеля РПЦ, это должно помочь "мобилизации всех сил Отечества", а в перспективе — и поспособствовать примирению России и Украины.

"Сегодня многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу, и потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере", — обратился к пастве патриарх. Нынешние времена он назвал "судьбоносными" и призвал "обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память".

"И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества", — выразил надежду глава РПЦ, попутно понадеявшись, что это "поможет, в конце концов, полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви".

Фото: patriarchia.ru