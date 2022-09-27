В Совбезе озаботились мониторингом мессенджеров и соцсетей

Эксперты Совбеза на заседании межведомственной комиссии по общественной безопасности заявили о необходимости мониторинга мессенджеров и социальных сетей, следует из сообщения на сайте СБ РФ от 27 сентября. Как отмечается, причиной этого была названа необходимость пресечения пропаганды ненависти или вражды.

"Обращено внимание на важность мониторинга социальных сетей, мобильных мессенджеров, используемых криминальными группами, для выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности модераторов и участников сетевых ресурсов, пропагандирующих идеологию ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии", — говорится в опубликованном сообщении по итогам заседания комиссии.

Также участники встречи обсудили вопросы, касающиеся борьбы с наркотрафиком, этническими преступными группировками, а также установления подлежащего конфискации имущества лидеров и участников ОПГ.

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