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Новости 14:41

Смольный заявил о стопроцентной готовности котельных и теплосетей ТЭКа к отопительному сезону

фото ЗакС политика Смольный заявил о стопроцентной готовности котельных и теплосетей ТЭКа к отопительному сезону

Котельные и теплосети Петербурга на 100% готовы к отопительному сезону, уведомил 27 сентября комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

"Все 4 755 километров труб в зоне ГУП "ТЭК СПб" готовы к запуску регулярного отопления. Среди них 756 километров тепломагистралей и 3 944 километров внутриквартальных тепловых сетей", — сообщили в комитете и добавили о полной готовности 272 котельных и 218 тепловых пунктов в городе.

За лето теплоэнергетики провели 260 испытаний в рамках ремонтных работ, благодаря чему смогли выявить 375 дефектов. В результате замена коснулась 1 145 метров тепловых сетей.

Для проверки труб к отопительному сезону специалисты ТЭК использовали тепловизионную съемку с квадрокоптеров, дронов и вертолетов, роботизированную диагностику и свыше 1800 акустических датчиков для мониторинга 500 км сетей.

Фото: gov.spb.ru


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