Мобилизованных из Мурманской области отправили на подготовку в Петербург

В Мурманской области собрали первую группу мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. На подготовку в Петербург 26 сентября отправили 87 человек, рассказал губернатор области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил призывников за то, что они "не бегали от повестки". Один из присутствующих обратился к Чибису с просьбой не предать их, пока они будут в тылу. Глава региона пообещал, что не предаст и добавил, что переживать об этом не стоит.

- Это всегда непросто провожать, но это сейчас для нашей страны очень важно. Мы сделаем все, чтобы не бросить ваши семьи, пока вас не будет. Сделаем все, чтобы вас поддержать, в том числе в тот момент, когда вы проходите соответствующую подготовку в Санкт-Петербурге, - заявил Чибис.

Дальнейшее обучение призванных по мобилизации будет проходить на базе одного из вузов Министерства обороны. В правительстве Мурманской области заявили, что группы мобилизованных будут отправляться каждый день до 30 сентября.

Константин Леньков, фото: правительство Мурманской области