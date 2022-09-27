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Новости 15:56

Участок КАД от ЗСД до Приморского шоссе будет расширен до шести полос

фото ЗакС политика Участок КАД от ЗСД до Приморского шоссе будет расширен до шести полос

Оставшийся четырёхполосный участок Кольцевой автодороги Северной столицы в ближайшие годы будет реконструирован: десять километров дороги расширят до шести полос, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Учреждение заключило договор на проведение работ на отрезке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на участке с 0-го по 10-й километр.

В ходе реконструкции будут переустроены три путепровода, в том числе те, которые проходят над Пушкинской улицей и Приморским шоссе. Там предусмотрена замена мостового полотна, ремонт опор и пролётных строений.

Комплекс работ должен быть завершён до конца лета 2026 года. Как итог, ширина участка КАД на обозначенном отрезке трассы увеличится до 22,5 метров, а разделительной полосы — до 5 метров.


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