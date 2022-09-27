Участок КАД от ЗСД до Приморского шоссе будет расширен до шести полос

Оставшийся четырёхполосный участок Кольцевой автодороги Северной столицы в ближайшие годы будет реконструирован: десять километров дороги расширят до шести полос, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Учреждение заключило договор на проведение работ на отрезке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на участке с 0-го по 10-й километр.

В ходе реконструкции будут переустроены три путепровода, в том числе те, которые проходят над Пушкинской улицей и Приморским шоссе. Там предусмотрена замена мостового полотна, ремонт опор и пролётных строений.

Комплекс работ должен быть завершён до конца лета 2026 года. Как итог, ширина участка КАД на обозначенном отрезке трассы увеличится до 22,5 метров, а разделительной полосы — до 5 метров.