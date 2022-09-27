У Ольгинского пруда завершили работы по установке нового наружного освещения

В Выборгском районе у Ольгинского пруда подходят к концу работы по установке системы наружного освещения, информирует пресс-служба Смольного.

На территории зелёной зоны, примыкающей к пруду, установили 87 светодиодных фонарей, ради которых проложили почти 3,3 км сетей.

"Установленные светильники имеют лаконичный дизайн, просты и удобны в обслуживании, характеризуются лучшей цветопередачей, в отличие от натриевых ламп, и отсутствием световой пульсации", - рассказали о характеристиках фонарей в городской администрации.

На данном этапе работ в сквере завершается отладка пуско-наладочной системы, после чего освещение подключат к электрическим сетям. Полностью сквер у Ольгинского пруда должен осветиться к декабрю текущего года.