Смольный предложил работодателям самим определять, кого мобилизовать, а кого — оставить на местах

В Смольном обратились к петербургским работодателям, предложив им самим определять сотрудников, которых можно отправить на мобилизационные сборы и которых следует оставить на местах, передаёт "Фонтанка", ссылаясь на соответствующее заявление вице-губернатора Кирилла Полякова.

Бизнесмены могут заполнить раздел "Мобилизационные мероприятия" в своём личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. Внутри имеется две опции — "Критически важные сотрудники для функционирования предприятия" и "Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий".

По словам Полякова, в первом разделе следует указать граждан, которые "критически важны для сохранения жизнедеятельности предприятия".

Все запросы будет обрабатывать комитет по промышленной политике, после чего их изучит штаб, в состав которого включены представители силовых структур и налоговой. Каждую внесённую бизнесменом кандидатуру рассмотрят с тем, "чтобы не было злоупотреблений". После этого все списки предоставят призывной комиссии по частичной мобилизации, которая впоследствии примет решение о предоставлении отсрочки от службы либо о направлении в военкомат.

Уточняется, что бизнес не несёт какой-либо ответственности за отказ предоставлять двусторонние списки. С одной стороны предприниматели боятся остаться без ценных сотрудников, а с другой — "подставить" их.