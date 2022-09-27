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Новости 20:25

"Яндекс Маркет" открыл большой логистический комплекс на севере Петербурга

фото ЗакС политика "Яндекс Маркет" открыл большой логистический комплекс на севере Петербурга

Маркетплейс "Яндекс Маркет" известил об открытии большого логистического комплекса в Парголово, который необходим как площадка для хранения и отправки товаров, которые реализуют продавцы Северо-Западного федерального округа и близлежащих регионов, информирует пресс-служба сервиса.

Площадь помещения составляется 16 тысяч кв. метров. Пропускная способность комплекса - обработка до 150 тысяч заказов ежесуточно.

"Сейчас на "Яндекс Маркете" торгуют уже больше 6000 магазинов из Северо-Западного региона. Запуск логистического комплекса значительно упростит для них взаимодействие с маркетплейсом", – указано в заявлении компании.

Сервис планирует привлечь к взаимодействию ещё больше локальных брендов. Благодаря открытию складского комплекса многие петербуржцы смогут быть обеспечены рабочими местами.


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