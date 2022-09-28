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Новости 9:33

США готовит Украине ещё один пакет военной помощи на 1 млрд долларов

фото ЗакС политика США готовит Украине ещё один пакет военной помощи на 1 млрд долларов

Руководство США приняло решение направить в Украину очередной транш военной помощи на 1,1 млрд долларов, информирует газета Daily Mail.

В пакет будут включены РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы систем противодействия беспилотникам, радиолокационное оборудование, а также запасные части к поставляемой технике. Говорится также об обучении украинских военных и технической поддержке поставляемого оборудования.

По словам официальных чиновников США, "о новом пакете военной помощи будет объявлено в ближайшие дни".

В целом, как пишет агентство Associated Press, в Сенате поддержали запрос Белого дома о выделении Украине военной помощи на общую сумму почти 12 млрд долларов. 

Палаты Конгресса поднимут данный вопрос до конца пятницы, которая в США будет отмечена концом финансового года.


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