Беглов подписал постановления о предоставлении участков под строительство корта и газозаправки

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал два постановления правительства, касающиеся предоставления участков под возведение объектов инфраструктуры, передаёт пресс-служба Смольного.
Так, первое постановление предусматривает выделение земли под возведение нового спортивного центра с теннисным кортом.
Во втором документе говорится о предоставлении компании "Газпром газомоторное топливо" участка, на котором впоследствии должна появиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Объект будет располагаться на территории Выборгского района.