ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:48

Беглов подписал постановления о предоставлении участков под строительство корта и газозаправки

фото ЗакС политика Беглов подписал постановления о предоставлении участков под строительство корта и газозаправки

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал два постановления правительства, касающиеся предоставления участков под возведение объектов инфраструктуры, передаёт пресс-служба Смольного.

Так, первое постановление предусматривает выделение земли под возведение нового спортивного центра с теннисным кортом.

Во втором документе говорится о предоставлении компании "Газпром газомоторное топливо" участка, на котором впоследствии должна появиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Объект будет располагаться на территории Выборгского района.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама