Беглов подписал постановления о предоставлении участков под строительство корта и газозаправки

Во втором документе говорится о предоставлении компании "Газпром газомоторное топливо" участка, на котором впоследствии должна появиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Объект будет располагаться на территории Выборгского района.

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