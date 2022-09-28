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Новости 10:22

Смольный выставил на торги дом-федеральный памятник в Ломоносове

фото ЗакС политика Смольный выставил на торги дом-федеральный памятник в Ломоносове

Петербургский комитет имущественных отношений опубликовал распоряжение о приватизации квартир в доме по Краснофлотскому шоссе, 16Б, расположенном в Ломоносове.

Пять квартир пустят с молотка единым лотом. Заниматься торгами будет Российский аукционный дом. Стартовая цена - 4,3 млн рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Отметим, что здание на Краснофлотском шоссе, 16Б, представляет собой объект культурного наследия федерального значения "Дача Максимова. Оранжерея". Дом пребывает в аварийном состоянии и давно расселён.

Кроме того, в Ломоносове выставили на аукцион имущественный комплекс АО "Спасательные комплексы и акватехника 28 Военный Завод", который находится недалеко от Сидоровского канала. Компания проходит через процедуру банкротства.


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