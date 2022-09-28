ЗакС Петербурга провел минуту молчания по погибшим в Ижевске

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в начале пленарного заседания 28 сентября напомнил о произошедшей "страшной трагедии" в школе в Ижевске, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Спикер выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Бельский предложил коллегам провести минуту молчания в память о жертвах в Ижевске. Депутаты поднялись с мест.

Напомним, 26 сентября в школу в Ижевске ворвался вооруженный мужчина. Он убил 17 человек, из которых 11 - дети. Позже стало известно, что мужчина страдал шизофренией. Сам он покончил с собой.

София Саттарова