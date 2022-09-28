ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:34

Обвиняемого в поджоге военкомата в Ломоносове отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Обвиняемого в поджоге военкомата в Ломоносове отправили в СИЗО

Петродворцовый районный суд Петербурга арестовал до 23 ноября Виктора Мельникова, обвиняемого в поджоге здания военного комиссариата Ломоносовского района Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здание областного военкомата расположено в городе Ломоносов, который входит в состав Петербурга. Оно состоит на балансе министерства обороны. Военкомат загорелся поздно вечером 21 сентября. Причиненный ущерб оценили примерно в 250 тысяч рублей.

Позже МВД отчиталось о задержании 20-летнего студента, проживающего в деревне Кипень. Правоохранительные органы считают его поджигателем.

В отношении Мельникова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет либо принудительные работы на тот же срок. 

Одиннадцатиклассник Виктор Мельников упоминается в отчете главы Кипенского сельского поселения о проделанной в 2019 году работе. Там говорится, что Мельников победил в региональной олимпиаде по химии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама