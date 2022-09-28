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Выборы - 2022

Муниципал 10:48

Депутаты ЗакСа разрешили не наказывать мундепов за неправильные декларации

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа разрешили не наказывать мундепов за неправильные декларации

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 сентября в окончательном чтении приняло изменения в закон об организации местного самоуправления, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Корректировки коснулись положений о соблюдении антикоррупционного законодательства.

Раньше муниципальные депутаты должны были лишаться своих полномочий, если неправильно заполнили отчеты о доходах и имуществе. С нововведением это решение оставляют на усмотрение совета муниципалитета. Касается норма только тех мундепов, которые выполняют свои полномочия на непостоянной основе и которые допустили незначительные нарушения.

Депутаты от "Яблока" предлагали прописать в законе, что можно считать незначительными нарушениями. Но их коллеги по парламенту идею не поддержали.

София Саттарова


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