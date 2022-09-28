ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:58

Депутаты Петербурга предварительно одобрили соцподдержку мобилизованных

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга предварительно одобрили соцподдержку мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 сентября во втором чтении одобрили изменение закона об аварийно-спасательной службе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Ко второму чтению депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков подали поправку. По ней на социальную поддержку могут рассчитывать петербуржцы, призванные во время частичной мобилизации.

Ржаненков сообщил, что поправка направлена на конкретизацию полномочий губернатора и правительства по обеспечению социальных выплат. Они смогут устанавливать такие меры поддержки для "отдельных категорий лиц" и мобилизованных в связи со "специальной военной операции", а также жителей ЛДНР и Украины, вынужденно покинувших свое место жительства.  За предложение проголосовало 38 депутатов.

Поправку про мобилизованных решили внести в проект закона для быстрого принятия нормы, сообщили в пресс-службе ЗакСа. Изначально законопроект предполагал только введение выплат для спасателей, которые работают не в системе МЧС. 

Автор первой версии документа депутат Ржаненков в материалах к проекту закона пояснил, что на страховую пенсию сейчас могут претендовать только сотрудники МЧС по достижении 40 лет, а для региональных спасателей такого права не предусмотрено. Последние вынуждены работать до установленного пенсионного возраста, но из-за тяжелой физической и психологической нагрузки могут получить необратимые заболевания и потерять трудоспособность, отметил Ржаненков. 

Он предложил ввести в петербургское законодательство норму, по которой спасатели аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных формирований Петербурга могут претендовать на ежемесячные выплаты в 12 500 рублей. Такая соцпомощь должна полагаться тем, кто проработал спасателем не менее 15 лет на постоянной основе, участвовал в ликвидации ЧС и достиг 40 лет, следует из проекта закона. Там же уточняется, что сумма должна ежегодно индексироваться, а как ее будут выплачивать - установит правительство Петербурга.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама