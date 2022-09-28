Депутаты Петербурга предварительно одобрили соцподдержку мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 сентября во втором чтении одобрили изменение закона об аварийно-спасательной службе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Ко второму чтению депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков подали поправку. По ней на социальную поддержку могут рассчитывать петербуржцы, призванные во время частичной мобилизации.

Ржаненков сообщил, что поправка направлена на конкретизацию полномочий губернатора и правительства по обеспечению социальных выплат. Они смогут устанавливать такие меры поддержки для "отдельных категорий лиц" и мобилизованных в связи со "специальной военной операции", а также жителей ЛДНР и Украины, вынужденно покинувших свое место жительства. За предложение проголосовало 38 депутатов.

Поправку про мобилизованных решили внести в проект закона для быстрого принятия нормы, сообщили в пресс-службе ЗакСа. Изначально законопроект предполагал только введение выплат для спасателей, которые работают не в системе МЧС.

Автор первой версии документа депутат Ржаненков в материалах к проекту закона пояснил, что на страховую пенсию сейчас могут претендовать только сотрудники МЧС по достижении 40 лет, а для региональных спасателей такого права не предусмотрено. Последние вынуждены работать до установленного пенсионного возраста, но из-за тяжелой физической и психологической нагрузки могут получить необратимые заболевания и потерять трудоспособность, отметил Ржаненков.

Он предложил ввести в петербургское законодательство норму, по которой спасатели аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных формирований Петербурга могут претендовать на ежемесячные выплаты в 12 500 рублей. Такая соцпомощь должна полагаться тем, кто проработал спасателем не менее 15 лет на постоянной основе, участвовал в ликвидации ЧС и достиг 40 лет, следует из проекта закона. Там же уточняется, что сумма должна ежегодно индексироваться, а как ее будут выплачивать - установит правительство Петербурга.

София Саттарова