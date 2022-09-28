Мобилизованным россиянам вернут деньги за неиспользованные авиабилеты

Росавиация гарантирует, что мобилизованным россиянам вернут деньги за нереализованные авиабилеты, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В случае, если билет был приобретён до 21 сентября текущего года, гражданину следует обратиться по месту его покупки и предоставить документы, которые подтверждают его призыв.

Свои гарантии о возврате средств уже дали такие авиаперевозчики, как "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", "Якутия", "Алроса", "Северный ветер", "Ямал" и NordStar.

Добавим также, что ранее в РЖД заявили о готовности компенсировать мобилизованным деньги за неиспользованные билеты.