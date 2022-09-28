ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:23

Беглов встретился с новым командующим Северо-Западным округом Росгвардии Воробьёвым

фото ЗакС политика Беглов встретился с новым командующим Северо-Западным округом Росгвардии Воробьёвым

Петербургский градоначальник Александр Беглов провёл деловую встречу с новым командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ, генерал-майором Алексеем Воробьёвым, информирует пресс-служба Смольного.

В ходе дискуссии Беглов и Воробьёв обсудили кооперацию города и подразделений Росгвардии по вопросу сохранения общественного порядка и обеспечению безопасности в Северной столице.

"Отношения между Правительством Санкт-Петербурга и командованием Росгвардии строятся на основе конструктивного взаимодействия. Росгвардейцы обеспечивают безопасность при проведении крупных международных мероприятий, форумов, городских праздников, футбольных матчей", - напомнил городской глава.

За время своей военной карьеры Воробьёв служил на разных постах в Минобороны СССР и во внутренних войсках МВД СССР. Занимал должность помощника директора Росгвардии. Командующим Северо-Западным округом войск нацгвардии стал в августе 2022 года по указу Владимира Путина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама