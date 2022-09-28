ЗакС предварительно одобрил создание реестра долгостроев

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 сентября в первом чтении одобрило изменение в закон о градостроительной деятельности, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подготовлен для приведения региональных норм в соответствие с федеральными.

Согласно проекту закона, на правительство Петербурга предлагается возложить ответственность за создание и ведение реестра долгостроев - "незавершенных объектов капитального строительства". Также исполнительный орган власти должен определить, как именно будет вести перечень.

Соавтор документа депутат от КПРФ Александр Рассудов заявил, что создание такого реестра крайне необходимо, особенно в текущих экономических условиях. Сейчас мы не можем четко прогнозировать будущие бюджетные доходы, не исключено, что какие-то объекты строительства придется законсервировать, отметил депутат. По его мнению, реестр в таком случае поможет в принятии решения, что затем делать с долгостроем.

София Саттарова