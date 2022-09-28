ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:34

ЗакС предварительно одобрил создание реестра долгостроев

фото ЗакС политика ЗакС предварительно одобрил создание реестра долгостроев

Законодательное собрание Петербурга на заседании 28 сентября в первом чтении одобрило изменение в закон о градостроительной деятельности, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ подготовлен для приведения региональных норм в соответствие с федеральными.

Согласно проекту закона, на правительство Петербурга предлагается возложить ответственность за создание и ведение реестра долгостроев - "незавершенных объектов капитального строительства". Также исполнительный орган власти должен определить, как именно будет вести перечень. 

Соавтор документа депутат от КПРФ Александр Рассудов заявил, что создание такого реестра крайне необходимо, особенно в текущих экономических условиях. Сейчас мы не можем четко прогнозировать будущие бюджетные доходы, не исключено, что какие-то объекты строительства придется законсервировать, отметил депутат. По его мнению, реестр в таком случае поможет в принятии решения, что затем делать с долгостроем.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама