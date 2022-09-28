Депутаты Петербурга хотят разрешить продлевать договоры аренды без торгов

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило обращение с законодательной инициативой в Государственную думу, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ внесен комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству городского парламента.

Проектом закона предлагается наделить арендаторов государственной или муниципальной недвижимости правом продлевать договор без торгов. Максимальный срок увеличения - 3 года, сказано в документе. Арендодатель должен исполнить просьбу съемщика в течение пяти дней, следует из проекта закона.

Глава комиссии по промышленности и депутат от КПРФ Ирина Иванова считает, что принятие такой нормы сейчас необходимо. Она напомнила, что такое правило уже действует для земельных участков.

В представленном проекте закона сказано, что с просьбой о продлении договора арендатор помещения может обратиться до 1 марта 2023 года. Депутат от "Единой России" Денис Четырбок поинтересовался у Ивановой, не стоит ли увеличить этот срок - март уже совсем близко. Парламентарий от КПРФ согласилась, что можно отодвинуть дату до конца 2023 года.

В первом чтении проект закона поддержали 47 депутатов. Против и воздержавшихся не было.

София Саттарова