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Новости 12:29

Фонд капитального ремонта поставил на контроль вопрос о протечках в жилых помещениях

фото ЗакС политика Фонд капитального ремонта поставил на контроль вопрос о протечках в жилых помещениях

Врио главы Фонда капитального ремонта Петербурга Дмитрий Шутов провёл в Жилищном комитете совещание с представителями городских подрядных организаций, информирует пресс-служба Смольного.

Близится к завершению очередной этап капремонта, поэтому подрядчикам необходимо своевременно закончить все работы и подготовить необходимую документацию по устранению возникших к ним претензий.

Для того, чтобы ускорить процесс сдачи документации по завершённым объектам, Фонд предложил организациям более быструю схему проверки и согласования бумаг.

Другой важный вопрос, который обсуждался в ходе встречи, - протечки в жилых домах. В прошлом году из-за них пострадали более 120 объектов, в этом - около 40.

На сегодняшний день на балансе остаётся порядка 30 домов, в которых необходимо решить все вопросы с собственниками: либо выплатить им компенсации, либо отремонтировать помещения.

"Все последствия залитий должны быть устранены, без получения расписок от собственников работы не будут приниматься. Это целиком и полностью ответственность подрядчика", – заявил Шутов.


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