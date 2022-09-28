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Новости 12:52

Актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации

фото ЗакС политика Актёры кино, театра, артисты балета и музыканты могут быть призваны в рамках мобилизации

Официальный интернет-ресурс для информирования населения "Объясняем.РФ" опубликовал ответ на вопрос, могут ли в рамках частичной мобилизации быть призваны актёры театра и кино, артисты балета, музыканты и другие деятели культуры.

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", — указывается в ответе, который появился на портале в среду, 28 сентября.

Отметим, что в СМИ появляется информация, что некоторые сотрудники учреждений культуры и образования начали получать повестки с требованием явиться в военкоматы.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию неделю назад, 21 сентября.


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