Депутаты Петербурга ввели соцподдержку мобилизованных

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 28 сентября в окончательном чтении одобрили изменение закона об аварийно-спасательной службе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Одно из положений документа определяет, что исполнительная власть может установить меры социальной поддержки для "отдельных категорий лиц" и мобилизованных в связи со специальной военной операцией. Также на помощь могут рассчитывать жители ЛДНР и Украины, вынужденно покинувшие свои места жительства, следует из документа. При этом там точно не указано, о какой поддержке идёт речь.

В другой части документа полагается введение выплат для спасателей, которые работают вне системы МЧС. В законопроекте сказано, что спасатели аварийно-спасательной службы и аварийно-спасательных формирований Петербурга могут претендовать на ежемесячные выплаты в 12 500 рублей. Такая соцпомощь должна полагаться тем, кто проработал спасателем не менее 15 лет на постоянной основе, участвовал в ликвидации ЧС и достиг 40 лет, следует из проекта закона. Там же уточняется, что сумма должна ежегодно индексироваться, а как ее будут выплачивать - установит правительство Петербурга.

София Саттарова