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Новости 13:22

Бельский: Один сотрудник ЗакСа получил повестку

фото ЗакС политика Бельский: Один сотрудник ЗакСа получил повестку

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский сообщил во время брифинга 28 сентября, что один из сотрудников парламента получил повестку на специальную военную операцию. Он будет мобилизован, заявил Бельский. Спикер не уточнил, кому именно пришла повестка.

Он добавил, что пока к нему никто из депутатов и аппарата ЗакСа не обращался с просьбой отпустить на СВО. По словам Бельского, сам он отправится на фронт, если его призовут. 

Аналогичное заявление сделал глава фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник. Он сообщил, что не служил в армии из-за заболевания, но готов пойти перевязывать раненых или выполнять другую работу, если в этом будет необходимость.

- Я же не буду бегать, я все-таки депутат Законодательного собрания, глава фракции. <...> Перевязывать раненых могу, стрелять с двух рук не умею, взрывать не умею, но найду себе применение, - сказал Крупник.

По его словам, пугает не отправка на фронт, а вопрос: можешь ли ты чем-то помочь. Он добавил, что не готов осудить тех, кто не пойдет на специальную военную операцию, но для себя решение принял.

София Саттарова


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