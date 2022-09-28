Госдума назвала дату своего внепланового заседания

Государственная дума внесёт коррективы в свой привычный график пленарных заседаний с тем, чтобы провести одно внеплановое, передаёт "Интерфакс" заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Речь идёт о переносе региональной недели с 3 октября на 10-е. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитетов", — высказался Володин.

Он отметил, что решение о переносе обусловлено итогами референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Уже 4 октября состоится плановое заседание Совета Федерации, на котором также могут поднять вопрос о присоединении новых территорий к России, сообщила Валентина Матвиенко.