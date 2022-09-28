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Новости 13:55

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть РФ

фото ЗакС политика Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть РФ

Располагающееся в Москве посольство Соединённых Штатов Америки обратилось к своим гражданам с призывом принять незамедлительные меры для отъезда из России, указывается в сообщении дипмиссии США.

Обращение обусловлено частичной мобилизацией, которую Владимир Путин объявил 21 сентября. В американском посольстве напомнили, что призыву также подлежат лица с двойным гражданством.

"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", — говорится в публикации на сайте дипмиссии.

Отметим, что днём ранее МИД Болгарии также призвал своих граждан воздержаться от посещения России и по возможности побыстрее покинуть страну.


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