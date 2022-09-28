Суд в Москве арестовал подозреваемого в шпионаже иностранца

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО иностранного гражданина Владислава Кривого, подозреваемого в шпионаже, информирует ТАСС. Ранее мужчина был задержан российскими спецслужбами.

На заседании не стали разглашать материалы разбирательства, а также личные данные Кривого, указав, что они представляют собой секретные сведения. Когда мужчину задержали, также не конкретизировалось. В рамках статьи 276 УК обвиняемому может грозить до 20 лет колонии.

"Интерфакс" уточняет, что Владислав Кривой является гражданином Украины. Ранее он работал на СБУ.