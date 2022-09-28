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Суд в Калининградской области назначил психиатрическую экспертизу юристу за пост о герое ВОВ

фото ЗакС политика Суд в Калининградской области назначил психиатрическую экспертизу юристу за пост о герое ВОВ

Багратионовский райсуд Калининградской области отправил на экспертизу в психиатрическую клинику юриста-правоведа Свена Нордина, сообщило 28 сентября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его близких. О проверке ментального здоровья Нордина ходатайствовал следователь, уточнили правозащитники.

Против Нордина возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за поста в соцсети "ВКонтакте", опубликованного в сентябре 2021 года. По версии следствия, публикация содержала сравнение, нелестное для личности Героя Советского Союза полковника Никиты Карацупы. В настоящее время пост удален.

О возбуждении дела стало известно 9 августа, спустя неделю силовики пришли к Нордину с обыском. После этого состоялось заседание суда, назначившего юристу в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Сам Нордин заявил, что несколько раз выходил с одиночными пикетами против "сионизма, глобализма, цензуры и за свободу слова", передает "ОВД-Инфо"* его слова. Решение суда о психиатрической экспертизе он намерен обжаловать.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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