Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и контрактников

Депутаты Государственной думы 28 сентября сразу во втором и третьем чтениях одобрили принятие закона о предоставлении кредитных каникул мобилизованным для участия в спецоперации гражданам и контрактникам, а также членам их семей. На прошлой неделе документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов.

"Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок военной службы заемщика, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, заемщики могут обратиться в банк за отсрочкой выплат по кредиту или их уменьшением в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. При этом заемщик не сможет воспользоваться новыми правилами в случае, если раньше уже получал отсрочки по выплатам своего кредита.

"Ко второму чтению уточнен круг лиц, подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб", — отметили в Госдуме. Кроме того, правила распространяются на пограничников, которые задействованы в спецоперации, хотя и находятся в России, а также на индивидуальных предпринимателей, указали в парламентской пресс-службе.