Бюст первого главы Минюста Державина открыли в Петербурге

В Петербурге 28 сентября появился памятник Гавриилу Романовичу Державину в его чиновничьей ипостаси, сообщила пресс-служба губернатора города. Бюст открыли в рамках празднования 220-летия Министерства юстиции, чьим первым главой был известный поэт.

Торжественное мероприятие состоялось в здании Главного управления Минюста по Петербургу и Ленобласти. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко, спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский, замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын и начальник регионального управления Минюста Сергей Феоктистов.

Говоря о Державине, Беглов напомнил, что тот был не только великим поэтом, но также и "чиновником высшего уровня". Отдал должное Беглов и Александру I, основавшему в числе прочих и Министерство юстиции. "220 лет назад по указу Александра Первого было создано Министерство юстиции, — заявил он. — Реформы этого императора для нас имеют особое значение. Он основал министерства, которые служат России по сей день".

В свою очередь, участвовавший в мероприятии Александр Бельский отдал должное не только первому министру, но и самому ведомству. "И спустя два века Министерство сохраняет эталонный профессионализм: благодаря экспертному контролю законодательства россияне защищены, а страна уверенно движется по пути демократии", — выразил мнение спикер в своем Telegram-канале.

Фото: gov.spb.ru