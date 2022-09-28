В Петербурге прокуратура обратилась в суд из-за незаконной мансарды в историческом памятнике

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ), возбужденному против председателя правления ТСЖ "Дом Челищева", сообщила пресс-служба ведомства 28 сентября.

Как считает следствие, в период с марта 2020 по октябрь 2021 года обвиняемый произвел несогласованные работы на чердаке дома № 31 по улице Чайковского, известного также как дом Челищева (Мануса). В частности, в помещении были возведены кирпичные стены и обустроены световые окна.

Между тем, само здание включено в список памятников истории и культуры и находится под защитой государства, указали в прокуратуре. По расчетам специалистов, нанесенный зданию урон оценивается более чем в 1,9 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербург"